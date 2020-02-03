Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, больницы в регионах должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Также правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях, чтобы проверить их готовность принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения будет контролировать весь процесс и помогать методологически.

Также правительственные ведомства рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где риск заражения наибольший, а также, по возможности, отложить свои поездки в другие провинции Китая.

Также сообщается, что для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлили каникулы.

— Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации, — добавил Алексей Гончарук.

Напомним, за день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350.