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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
В частности, больницы в регионах должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.
Также правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях, чтобы проверить их готовность принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения будет контролировать весь процесс и помогать методологически.
Также правительственные ведомства рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где риск заражения наибольший, а также, по возможности, отложить свои поездки в другие провинции Китая.
Также сообщается, что для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлили каникулы.
— Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации, — добавил Алексей Гончарук.
Напомним, за день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350.
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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
В частности, больницы в регионах должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.
Также правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях, чтобы проверить их готовность принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения будет контролировать весь процесс и помогать методологически.
Также правительственные ведомства рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где риск заражения наибольший, а также, по возможности, отложить свои поездки в другие провинции Китая.
Также сообщается, что для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлили каникулы.
— Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации, — добавил Алексей Гончарук.
Напомним, за день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов