Об этом сообщила комиссия по вопросам здравоохранения в провинции, передает Reuters.

Также там рассказали, что к концу дня 2 февраля было подтверждено 2103 новых случая заражения, их общее количество в провинции Хубэй выросло до 11 177.

Данных относительно всего Китая состоянию на 3 февраля пока нет. 2 февраля сообщалось о более чем 14 тысячах случаев заражения коронавируса.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.