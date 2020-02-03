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Об этом сообщила комиссия по вопросам здравоохранения в провинции, передает Reuters.
Также там рассказали, что к концу дня 2 февраля было подтверждено 2103 новых случая заражения, их общее количество в провинции Хубэй выросло до 11 177.
Данных относительно всего Китая состоянию на 3 февраля пока нет. 2 февраля сообщалось о более чем 14 тысячах случаев заражения коронавируса.
Напомним, в воскресенье, 2 февраля, сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
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Об этом сообщила комиссия по вопросам здравоохранения в провинции, передает Reuters.
Также там рассказали, что к концу дня 2 февраля было подтверждено 2103 новых случая заражения, их общее количество в провинции Хубэй выросло до 11 177.
Данных относительно всего Китая состоянию на 3 февраля пока нет. 2 февраля сообщалось о более чем 14 тысячах случаев заражения коронавируса.
Напомним, в воскресенье, 2 февраля, сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов