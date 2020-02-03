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Украина ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований и полном расследовании авиакатастрофы самолета Boeing украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 в Иране.
Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии. Украина имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования «черных ящиков».
— Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране, - отметил Секретарь СНБО Украины. - Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права, - заявил Алексей Данилов.
Напомним, что власти Ирана отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Украина ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований и полном расследовании авиакатастрофы самолета Boeing украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 в Иране.
Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии. Украина имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования «черных ящиков».
— Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране, - отметил Секретарь СНБО Украины. - Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права, - заявил Алексей Данилов.
Напомним, что власти Ирана отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.