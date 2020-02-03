Власти Ирана отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам директор по расследованию авиационных происшествий в организации гражданской авиации Ирана Хасана Резаифара, причиной такого решения стало то, что Украина обнародовала секретную аудиозапись разговоров пилотов другого самолета, который находился в воздухе одновременно с украинским.

Аудиофайл был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования.

— Группа по техническому расследованию крушения украинского самолета странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привела к тому, что мы прекращаем делиться с ними доказательствами, – сказал Хасан Резаифар.

Вчера, 2 февраля, в программе «ТСН.Тиждень» журналисты обнародовали запись разговоров, полученную от спецслужб, на которой слышны голоса диспетчера аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Так, пилот за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

Эта запись дает основания полагать, что иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский самолет.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.