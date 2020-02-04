Цена газа как товара является самой низкой за последние четыре года, так что предприятия теплокоммунэнерго, которые относятся к делу ответственно, уже сделали скидку для потребителей.

Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, пишет Укринформ.

— Цена на газ как на товар является самой низкой за последние четыре года, - отметила Юлия Ковалив.

Она добавила, что, по ее мнению, в тех городах, где мэры являются ответственными, потребители получили скидку на тепло.

— Половина руководителей тепловых компаний - бесхозяйственные. Это большой вопрос, который должна контролировать местная власть. Владельцами более 90% ТКЭ является местная власть, - заявила Юлия Ковалив.

По ее словам, правительство до конца месяца запустит сайт, где будет раскрыта структура тарифов на газ.

— До конца месяца у нас будет отдельный веб-сайт, где по каждому городу будет видно, какова структура тарифа, за сколько эта компания покупает газ, какая существует скидка. Каждый из нас, кто получает платежку за газ, должен контролировать, насколько эффективно эти деньги расходуются, - подчеркнула Юлия Ковалив.

Напомним, руководство «Николаевской ТЭЦ» проигнорировало прошедшее в Киеве совещание в парламентском комитете по вопросам тарифов на тепло.