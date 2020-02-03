Руководство «Николаевской ТЭЦ» проигнорировало прошедшее сегодня в Киеве совещание в парламентском комитете по вопросам тарифов на тепло.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, сегодня, 3 февраля, состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах. На заседании, которое проходило под председательством народного депутата Алексея Кучеренко, обсуждалась, в частности, ситуация с платежками за отопление в Николаеве.

На совещание приглашались представители местной власти, а также предприятий-поставщиков тепла.

Поставщиками центрального отопления в Николаеве являются два предприятия: коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» и фактически государственное - «Николаевская ТЭЦ».

«Николаевоблтеплоэнерго» на заседании рабочей группы представляли гендиректор Николай Логвинов и его советник Владимир Березницкий. Однако, на вопросы представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) и других участников заседания о высоком тарифе на тепло для абонентов «Николаевской ТЭЦ» ответить было некому.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.