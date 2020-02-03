В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.

Об этом в ходе заседания рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, рассказала член НКРЕКП Ольга Бабий, - передает корреспондент НикВести.

— Каждый город уникален, у каждого своя схема теплоснабжения и у каждого города своя топливная составляющая. Кто-то топит газом, кто-то углем. Нельзя сравнивать города, приравнивая всех под один вид. Когда мы говорим, что составляющая в тарифе газ подешевела, то мы должны понимать, что тариф уменьшается только в тех местах, где топят газом, а там, где топят углем, тариф, к сожалению, останется тем же. Национальная комиссия, проанализировав все тарифы местного уровня, увидела, что тарифы однозначно больше. Потому когда Кабмин дал право корректировать тем городам, которые топят газом, в пользу уменьшения платежки за газ, у них была возможность это сделать, - объяснила Ольга Бабий.

По ее словам, абсолютно логично, что Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло, так как установленный тариф и до этого был низким.

— Если в вашем городе, в том же Николаеве, система теплоснабжения такая же и осталась, объем трат такой же, газ подешевел и объем уменьшился — автоматически складывается структура расходов и они не могут пересчитать. Некоторым экономическим процессам есть абсолютно логическое объяснение, - подчеркнула она.

Напомним, в конце ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.

Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.

Отметим, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек. Ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.

Помимо этого, он призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.