Сегодня, 3 февраля, в Киеве состоится заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах.

НикВести будут транслировать заседание, которое начнется в 14:00.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко у себя на странице в Facebook накануне анонсировал мероприятие и попросил украинцев рассказать, производился ли в регионах перерасчет платежек и в каком объеме.

«Для утверждения эффективного плана действий нам крайне необходима обратная связь с территорий - производился ли у вас перерасчет и в каком объеме? Особо интересны ответы из населенных пунктов, которые были презентованы президенту как показательные или провальные»,- написал Алексей Кучеренко.

По информации НикВести, на заседание пригласили в том числе и представителей теплоснабжающих предприятий Николаева, где, как известно, не производился перерасчет платежек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление. Также сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.