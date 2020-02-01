Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совещания в Офисе Президента, обсуждая с премьер-министром ситуацию с платежками за тепло. Видеозапись с совещания опубликована в социальных сетях в субботу, 1 февраля, сообщают НикВести.

Как известно, 24 декабря 2019 года в Киеве состоялось заседание Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На это совещание приглашали руководителем областных государственных администраций и мэров областных центров. Тогда Владимир Зеленский поручил главам ОГА провести работу по уменьшению платежек на тепло для населения, а премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, каким образом это стало возможным.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник проигнорировал Совет развития громад и территорий - сам не поехали не отправил никого из заместителей вместо себя. В этот день в Николаеве проходила бюджетная сессия областного совета, на которой губернатор присутствовал. В комментарии НикВести Александр Стадник сказал тогда следующее: «Вы же помните, что я всегда хотел присутствовать на сессии, но она то минировалась, то еще что-то». Бюджет Николаевской области в тот день не был принят, а губернатор Александр Стадник отличился тем, что на сессии рассказывал пошлые анекдоты силовикам.

На сегодня Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло.

— Черновицкая и Николаевская области, они на уровне глав областных государственных администраций присутствовали? Кто не отреагировал?, - спросил Владимир Зеленский в ходе недавнего совещания с участием премьер-министра, видеозапись которого опубликовали на его странице Facebook.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, сказал, что решение о снижении платежек принимают предприятия, которые находятся в коммунальной собственности, а поэтому, по его мнению, следует говорить об ответственности органов местного самоуправления.

— Главы ОГА отреагировали, получили задачу работать с органами местного самоуправления. Решение о снижении платежек, на самом деле, принимают предприятия. Они, как правило, в большинстве находятся в коммунальной собственности. Где-то это коммунальная собственности области, где-то, чаще, она принадлежит городу. То есть, фактически, это органы местного самоуправления: депутаты, мэр. Это люди, которые ответственны за уровень платежек, которые получили люди, - сказал Алексей Гончарук.

Тем не менее, президент Владимир Зеленский назвал «безуспешно» работу глав Николаевской и Черновицкой облгосадминистраций в этом вопросе.

— В Черновицкой и Николаевской области они (губернаторы, - прим.) безуспешно работали?, - спросил Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук ответил, что губернаторам не удалось переубедить органы местного самоуправления.

— Да, им не удалось переубедить органы местного самоуправления. Конечно же, там есть специфика. Потому что в отдельных областях тариф был уже меньшим. Нельзя говорить, что они были в равных условиях… Все самые крупные города, за исключением Черновцов и Николаева, отреагировали… Нужно апеллировать к местным депутатам и местного мэра. Это местная власть,- сказал Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление.