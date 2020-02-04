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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.
Соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 4 февраля.
— Назначить Мезенка Дениса Анатольевича головой Березанской районной государственной администрации Николаевской области, - говорится в указе президента.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций в девяти областях Украины - среди них нового главу РГА в Николаевской области.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.
Соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 4 февраля.
— Назначить Мезенка Дениса Анатольевича головой Березанской районной государственной администрации Николаевской области, - говорится в указе президента.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций в девяти областях Украины - среди них нового главу РГА в Николаевской области.