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Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя доложил, что Николаев полностью обеспечен необходимой техникой в случае ухудшения погодных условий.
Об этом он рассказал в ходе комиссии и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства, – передает корреспондент НикВести.
Как известно, на Николаевщине и в Николаеве с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Александр Герасименя отметил, что в телефонном режиме было проведено заседание исполкома для согласования выделения топлива для аварийно-спасательных частей, администраций и департаментов.
— Сегодня ночью ждем сильный дождь, завтра понижение температуры. 6-7 числа ожидаем снег. Сейчас прошло в телефонном режиме заседание исполкома на предмет выделения топлива из материального резерва администрациям, департаменту, аварийно-спасательному отряду главном управлению для того, чтоб мы были готовы в любой момент начать действовать. Техника вся спланирована, со всеми предприятиями все согласовано, маршруты разбиты, - сказал Александр Герасименя.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры отдаст почти 20 миллионов гривен коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог» за содержание дорог в зимнее время.
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Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя доложил, что Николаев полностью обеспечен необходимой техникой в случае ухудшения погодных условий.
Об этом он рассказал в ходе комиссии и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства, – передает корреспондент НикВести.
Как известно, на Николаевщине и в Николаеве с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Александр Герасименя отметил, что в телефонном режиме было проведено заседание исполкома для согласования выделения топлива для аварийно-спасательных частей, администраций и департаментов.
— Сегодня ночью ждем сильный дождь, завтра понижение температуры. 6-7 числа ожидаем снег. Сейчас прошло в телефонном режиме заседание исполкома на предмет выделения топлива из материального резерва администрациям, департаменту, аварийно-спасательному отряду главном управлению для того, чтоб мы были готовы в любой момент начать действовать. Техника вся спланирована, со всеми предприятиями все согласовано, маршруты разбиты, - сказал Александр Герасименя.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры отдаст почти 20 миллионов гривен коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог» за содержание дорог в зимнее время.