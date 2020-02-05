Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города по итогам января недополучил около 30% от запланированных поступлений.

Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 4 февраля, в эфире телеканала НИС-ТВ.

При этом, городской голова отметил, что недопоступления в бюджет в январе были всегда, однако в этом году «как-то очень особенно».

— Мы получили 1 февраля, на сайте Минфина было сказано, что около 13 миллиардов не было собрано в государственный бюджет за январь. Могу сказать, я не хотел бы никого пугать или нагнетать, но подобная ситуация у нас и в городе. Исполнение бюджета от планового где-то порядка минус 30%. Конечно, это всегда было так, что в январе слабые платежи, пока все подтягивали, сводили год, оплачивали, но в этом году как-то очень особенно,- сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева сообщил, что последствием недовыполнения бюджета города может быть невыполнение муниципальных программ и невозможность оплатить за ремонтные и другие работы, которые запланировали в бюджете 2020 года. Александр Сенкевич добавил, что помимо запланированных на этот год объектов, бюджет должен еще выплатить подрядчикам за работы, выполненные в 2019 году.

— Последствия (недопоступлений в бюджет, - прим.) - это невыполнение наших программ и неоплата тех объектов, которые мы запланировали делать в этом году. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году мы тоже не выполнили впервые показатели по бюджету. В этом году впервые мы обсуждали не освоение бюджета, а в этом году Департамент ЖКХ и департамент энергоэффективности вместе перевыполнили работ на 18 миллионов: Департамент ЖКХ на 14 и еще на 4 миллиона Департамент энергоэффективности. Не смогли оплатить работы, потому что в казне небыло денег. И мы сейчас занимаемся переносом этих работ на этот год и оплату их на этот год, а плановые работы некоторые, которые планировали сделать в этом году - откладываем на возможное перевыполнение. Тенденция не самая благоприятная, но я надеюсь, что ситуация по итогам февраля как-то выровняется, и мы увидим, что все нормально пошло, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил, что дороги являются приоритетом в бюджете Николаева 2020 года.