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Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиарда долларов США, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли.
Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщается на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжения реформы медицинской отрасли.
— Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, - сказал Владимир Зеленский и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.
Как сообщалось, полученные от «Газпрома» $2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогаза Украины». Компания ожидает, пока правительство утвердит стратегию развития и определит, как использовать эти деньги.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиарда долларов США, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли.
Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщается на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжения реформы медицинской отрасли.
— Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, - сказал Владимир Зеленский и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.
Как сообщалось, полученные от «Газпрома» $2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогаза Украины». Компания ожидает, пока правительство утвердит стратегию развития и определит, как использовать эти деньги.