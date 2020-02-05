Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиарда долларов США, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли.

Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщается на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжения реформы медицинской отрасли.

— Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, - сказал Владимир Зеленский и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Как сообщалось, полученные от «Газпрома» $2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогаза Украины». Компания ожидает, пока правительство утвердит стратегию развития и определит, как использовать эти деньги.