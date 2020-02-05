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Во время совещания правительства и президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
— Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200−400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад, — заявил Алексей Гончарук.
Премьер-министр также отметил, что Кабмин обратился к Нафтогазу с просьбой воздержатся от выплат больших премий для руководства.
— Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение, — отметил Алексей Гончарук.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиарда долларов США, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Во время совещания правительства и президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплаты руководителей министерств и госпредприятий к средней оплате труда в Украине.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
— Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200−400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад, — заявил Алексей Гончарук.
Премьер-министр также отметил, что Кабмин обратился к Нафтогазу с просьбой воздержатся от выплат больших премий для руководства.
— Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение, — отметил Алексей Гончарук.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиарда долларов США, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли.