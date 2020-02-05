На ближайшей сессии Николаевского городского совета руководство АО «Николаевгаз» должно отчитаться перед депутатским корпусом, из-за того, что предприятие стало брать деньги за транспортировку газа.

Об этом стало известно в ходе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства, – передают НикВести.

Депутат горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Копейка возмутился, что предприятие стало брать с абонентов деньги и выступил с предложением заслушать отчет руководства «Николаевгаза» на сессии, которая пройдет завтра, 6 января. Депутаты поддержали данное предложение.

— В 2007 году мы изменили условие договоров по передаче в пользовании наших сетей. Я прошу, чтобы управление ком собственности подготовило, и мы в договор внесли те сети, которые мы передавали, мы же не передавали в собственность, мы передали их в использование. Просим, чтобы вы подготовили к сессии вопрос по поводу, какое имущество мы передали монополистам , - сказал Игорь Копейка.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.