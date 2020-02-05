|Скорость ветра:
|8.4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за прошлый год.
В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.
Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.
Напомним, общее количество активных украинских Facebook-ботов оценивается в более 200 000 человек.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за прошлый год.
В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.
Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.
Напомним, общее количество активных украинских Facebook-ботов оценивается в более 200 000 человек.