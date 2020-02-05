Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за прошлый год.

В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.

Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.

Напомним, общее количество активных украинских Facebook-ботов оценивается в более 200 000 человек.