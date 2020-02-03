Общее количество активных украинских Facebook-ботов оценивается в более 200 000 человек.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на специалистку в информационных вопросах социальных сетей Оксану Мороз.

Отмечается, что это цифра без учета ботов России и бирж лайков. По подсчетам экспертки, в Украине по состоянию на сентябрь 2019 года было более 100 команд, которые занимаются информационными войнами в Facebook.

Среди них 12-15 крупных игроков - это технологические компании, команды политиков, креативные медиакиллеры. Другая часть - небольшие группы программистов или аутсорсеры, которые в основном продают брани от аккаунтов-ботов и команды в регионах.

Всеволод Гаврилюк - руководитель системы онлайн-мониторинга SemanticForce - считает, что количество ботов колеблется от 100 000 до 1 миллиона. Таким образом, «ботрумом» на одну-две тысячи аккаунтов может управлять небольшая команда - 20-40 человек. И никаких огромных ангаров с сотнями «круглосуточно работающих рабов». Чтобы нарастить большие ботрумы, нужны технологии, или количество задействованных людей вырастет в разы.

Напомним, что предпринимателям для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо будет пройти отбор, в ходе которого показать бизнес-план и внести стартовый взнос, тем самым показать, что человек готов рисковать.