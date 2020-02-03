Предпринимателям для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо будет пройти отбор ,в ходе которого показать бизнес-план и внести стартовый взнос, тем самым показать, что человек готов рисковать.

Об этом расказал премьер-министр Украины выступая на презентации государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», трансляция проходит на официальной странице Алексея Гончарука в Facebook.

— Конечно, чтобы получить кредит на таких условиях, нужно пройти определенный отбор. Конечно, надо показать бизнес-план, то есть показать, в чем замысел, каким образом будет развиваться дело. Конечно, нужно будет внести небольшой, но все же, стартовый взнос практически продемонстрировав, что вы готовы, что предприниматель также готов рисковать, потому что предпринимательство - это также дело на свой страх и риск. Но мы договрились внутри команды, что ни один человек, который обратиться не останется без обратной связи. Пробуйте, пытайтесь, открывайте собственное дело. Даже если у вас не получится с первого раза, у нас уже создана экосистема которая поможет вам посмотреть на свой бизнес-план, возможно, немного критично, переосмыслить его, доработать и прийти для получения ресурсов во второй раз - имея больше шансов на успех, - сказал Алексей Гончарук.

Он отметил, что каждый человек, который готов и хочет создавать является для страны большим ресурсом.

— Подавайтесь и становитесь частью программы и собственного дела, - сказал Алексей Гончарук.

Отметим, что в рамках программы «Доступные кредиты», которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться.

Напомним, что Верховная Рада Украины направила 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.