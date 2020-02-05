Группа «1+1 медиа» подтвердила, что в помещении редакции программы «Гроші» происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала 1+1.

«Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности», - говорится в сообщении медиа-группы.

Сотрудники канала обратились к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и придать ей максимальную огласку, «чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа».

Напомним, ранее народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил об обысках в редакциях проектов «Гроші» и «Секретні матеріали». Отметим, что сам Дубинский свляется экс-ведущим программы «Гроші».