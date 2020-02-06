Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев считает, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Стоит отметить, что участок дороги по улице Пушкинской находится на балансе Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Сергей Коренев рассказал, что в 2020 году Департамент ЖКХ планирует сделать проект ремонта тротуаров по улице Пушкинской. При этом он отметил, что Службе автодорог необходимо провести ремонт улицы Пушкинской, в частности, участок от Ингульского моста до улицы Большая Морская.

— Мы в этом году планируем запроектировать улицу Пушкинскую и начать ее реализацию. Более того, я бы хотел обсудить участие Службы автомобильных дорог в этом вопросе. Поскольку, если мы сделаем тротуарную часть по улице Пушкинской - будет очень неплохо, если САД уделит внимание своему участку и капитально отремонтирует, либо же в текущем режиме, улицу Пушкинскую - ту, которая уже реально требует ремонта. Особенно участок от Ингульского моста и до Большой Морской. Есть там несколько проблемных, наезженых моментов, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что разводная часть Ингульского моста находится в «очень плачевном состоянии» и нуждается в неотложном ремонте. При этом участок дороги, который проходит по данному мосту, также находится на балансе Службы автодорог Николаевской области.