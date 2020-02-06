Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется, что купленный в конце прошлого года новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф) начнет работать с 1 июля.

Об этом чиновница заявила вчера, 5 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, сообщают НикВести.

Как известно, ангиограф был приобретен за счет средств бюджета Николаева и субвенции из государственного бюджета Украины в декабре 2019 года. Общая стоимость аппарата составила 23 миллиона гривен, из них 17,8 миллионов - деньги городского бюджета Николаева.

Как стало известно, для установки, настройки и введения в эксплуатацию оборудования необходимо до 9 месяцев.В мэрии надеются, что аппарат начнет работать с 1 июля, одна из причин - дополнительное финансирование для больницы.

— Под руководством лично Александра Федоровича, была встреча с проектантами и подрядчиками, и я очень надеюсь, что до 1 июля… Но МОЗ дает срок введения в эксплуатацию такого оборудования до 9 месяцев. Крайний срок - это 1 сентября, но мы в этом категорически не заинтересованы. Потому что за каждого пациента, который будет лечиться в стационаре городской больницы №1 с инфарктом и проведением коронарографии учреждение будет получать больше 15 тысяч гривен. Без коронарографии - до 5, - рассказала Ирина Шамрай.

Ангиограф предназначен для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктом и инсультом. Аппарат позволит проводить высокоточную диагностику состояния сосудов, выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов. Он помогает очень четко и оперативно выяснить точное место локализации, размеры, характер повреждений или новообразований кровеносных сосудов и быстро принять решение о дальнейшем лечении.