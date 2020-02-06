Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля 2020 года подписал указ, которым утвердил положения о Совете общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР) и Порядок его формирования.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно Положению, основными задачами Совета общественного контроля является обеспечение прозрачности и осуществления гражданского контроля за деятельностью ГБР.

СОК при ГБР заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач Государственного бюро расследований, рассматривает отчеты и утверждает свой вывод относительно них.

Также Совет избирает из числа членов СОК трех представителей Дисциплинарной комиссии Бюро. Среди задач Совета и утверждение Правил профессиональной этики работников Государственного бюро расследований.

Согласно новому Порядку, Совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и не являются членами политических партий.

Процедура отбора предусматривает несколько этапов, в частности, обнародование объявления о проведении конкурса, принятие, рассмотрение и проверку заявлений и документов от лиц, желающих принять в нем участие.

После этого в течение 24 часов проводится рейтинговое интернет-голосование на официальном сайте ГБР. В нем может принять участие любой гражданин, который проживает на территории Украины. Проголосовать можно 1 раз не более чем за 5 кандидатов. По результатам рейтингового интернет-голосования конкурсной комиссией формируется список кандидатов из 30 человек, которые набрали наибольшее количество голосов и допускаются к написанию эссе и проведению собеседования.

По их результатам, конкурсной комиссией формируется рейтинговый список кандидатов, который публикуется на официальном сайте ГБР не позднее 2 рабочих дней со дня завершения этапа проведения собеседования. Первые 15 кандидатов в рейтинге включаются конкурсной комиссией в перечень лиц, рекомендуемых в состав Совета, который подается на утверждение Директору Государственного бюро расследований.

Напомним, территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода. В аукционе победила воинская часть 3039 Нацгвардии Украины с предложением в 1 105 104 гривны.