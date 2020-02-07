В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения «Дія», его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.

Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

На данный момент в приложение можно залить водительские права и техпаспорта на автомобили.

Такой возможностью воспользовались около половины авторизовавшихся пользователей.

В частности, по состоянию на 20:30 в четверг, 6 февраля, были отображены такие данные:

165 тысяч 936 граждан успешно получили отображение водительских удостоверений;

133 тысяч 671 человек может видеть отображение техпаспорта на транспортное средство.

Федоров пояснил, что верификация полученных данных продолжается и вскоре будет доведена до 100 %.

Стоит отметить, что презентация мобильного приложения «Дія», которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн состоялась вчера, 6 февраля. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев записал на нее свою электронную подпись.