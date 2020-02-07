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Депутат Николаевского городского совета обратились к президенту, Верховной Раде, и Кабинету министров Украины с просьбой отменить распоряжение, которым утверждено разделение платежей за газ, а именно платеж за транспортировку газа, а также отменить увеличение тарифа для «Николаевгаза».
Об этом стало известно в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе заседания депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Евгений Рымарь обратился к коллегам с предложением рассмотреть проект решения об обращении к центральной власти.
— Я надеялся, что монополист придет к нам и мы будем четко решать вопросы тарифов на газ и относительно двойных платежек. Но как я вижу нет никакой инициативы решить этот вопрос. Я хочу внести в повестку дня обращение от депутатов Николаевского городского совета к президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно отмены постановления НКРЕКП об изменении порядка оплаты услуг по распределению газа, – предложил Евгений Рымарь.
В ответ на это его коллега депутат Ростислав Филевский заявил, что подобное предложение является глупым, так как не поможет улучшить жизнь горожан.
— Это обращение летит беспредметно, в никуда. Мы тратим время на то, что отработает в мусорник. Я предлагаю определить, а кто же конкретно должен это делать и адресовать это конкретному органу, а не всем сразу. Мы это принимаем, чтобы что? Какие улучшения это несет горожанам? – заявил Ростислав Филевский.
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов предложил доработать проект решения об обращении в части некоторых юридических неточностей и направить его президенту, кабмину и нардепам.
В итоге в ходе голосования 34 депутата поддержали инициативу Евгения Рымаря.
Напомним, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что вскоре плата за транспортировку газа и его потребление будет отображаться в одной платежке.
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Депутат Николаевского городского совета обратились к президенту, Верховной Раде, и Кабинету министров Украины с просьбой отменить распоряжение, которым утверждено разделение платежей за газ, а именно платеж за транспортировку газа, а также отменить увеличение тарифа для «Николаевгаза».
Об этом стало известно в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе заседания депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Евгений Рымарь обратился к коллегам с предложением рассмотреть проект решения об обращении к центральной власти.
— Я надеялся, что монополист придет к нам и мы будем четко решать вопросы тарифов на газ и относительно двойных платежек. Но как я вижу нет никакой инициативы решить этот вопрос. Я хочу внести в повестку дня обращение от депутатов Николаевского городского совета к президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно отмены постановления НКРЕКП об изменении порядка оплаты услуг по распределению газа, – предложил Евгений Рымарь.
В ответ на это его коллега депутат Ростислав Филевский заявил, что подобное предложение является глупым, так как не поможет улучшить жизнь горожан.
— Это обращение летит беспредметно, в никуда. Мы тратим время на то, что отработает в мусорник. Я предлагаю определить, а кто же конкретно должен это делать и адресовать это конкретному органу, а не всем сразу. Мы это принимаем, чтобы что? Какие улучшения это несет горожанам? – заявил Ростислав Филевский.
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов предложил доработать проект решения об обращении в части некоторых юридических неточностей и направить его президенту, кабмину и нардепам.
В итоге в ходе голосования 34 депутата поддержали инициативу Евгения Рымаря.
Напомним, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что вскоре плата за транспортировку газа и его потребление будет отображаться в одной платежке.