Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района надобровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Возсиятское.

Соответствующее обращение, копия которого есть у редакции НикВести, Татьяна Демченко направила президенту Украины 6 февраля.

В письме говорится, что жители части Еланецкого района Николаевской области приняли решение о создании объединенной территориальной общины с центром в селе Возсиятское.

Согласно Методики формирования состоятельных территориальных общин, уровень состоятельности Возсиятской ОТГ оценен, как средний.

В этой методике указано, что «зоны доступности потенциальных админцентров ОТГ определяются с учетом доступности публичных услуг в соответствующих сферах, в частности, времени прибытия для предоставления скорой медицинской помощи и пожарной помощи, что не должно превышать 20 минут»,

«Ставлю Вас в известность, уважаемый господин президент, что людям нужно 2 - 2,5 часа, чтобы добраться до поселка Еланцец, где предоставляются эти услуги, а до центра в селе Возсиятское с учетом отремонтированной трассы Н-14 им необходимо всего 10-15 минут из самых дальних сел», - обратилась Татьяна Демченко к президенту.

Она отметила, что в нарушение конституционного права каждого человека на получение от государства качественных медицинских услуг и других услуг, действующего законодательства Украины, в нарушение постановления Кабинета Министров от 24 января 2020 №34, Николаевская ОГА в этом году предоставила в Министерство регионального развития проект перспективного плана формирования ОТГ без учета законного права людей на создание Возсиятской объединенной территориальной общины.

«Прошу вас как гаранта соблюдения конституционных прав граждан и законности на территории нашего государства, обеспечить реализацию Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин и дать возможность создать объединенную территориальную общину с центром в селе Возсиятское Николаевской области»,- говорится в обращении Татьяны Демченко в президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, что копию письма депутат также направила главе Николаевской ОГА Александру Стаднику.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.