|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца:
|17:04
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает CNN.
Как заявил Джо Уолш в эфире американского телеканала, он решил сняться с президентских выборов.
При этом он не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.
— Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме, - пояснил Джо Уолш.
Кроме того, Уолш назвал президента Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время». Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.
Ранее сообщалось, что глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает CNN.
Как заявил Джо Уолш в эфире американского телеканала, он решил сняться с президентских выборов.
При этом он не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.
— Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме, - пояснил Джо Уолш.
Кроме того, Уолш назвал президента Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время». Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.
Ранее сообщалось, что глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.