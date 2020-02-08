Один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает CNN.

Как заявил Джо Уолш в эфире американского телеканала, он решил сняться с президентских выборов.

При этом он не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.

— Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме, - пояснил Джо Уолш.

Кроме того, Уолш назвал президента Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время». Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.

Ранее сообщалось, что глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.