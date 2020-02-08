Прокуратура Винницкой области 7 февраля разоблачила депутата одного из городских советов Винницкой области, который предположительно требовал $100 тыс. за голосование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат якобы обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Для этого он, как сообщается, заручился поддержкой городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются «влиятельными в криминальном мире лицами».

Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за взятку в $100 тысяч.

— Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме $20 тысяч. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по части 3 статье 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Виновным грозит заключение от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на растрате государственных средств на сумму почти в 2 миллиона гривен.