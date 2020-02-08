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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, депутат якобы обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.
Для этого он, как сообщается, заручился поддержкой городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются «влиятельными в криминальном мире лицами».
Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за взятку в $100 тысяч.
— Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме $20 тысяч. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется по части 3 статье 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Виновным грозит заключение от 5 до 10 лет.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на растрате государственных средств на сумму почти в 2 миллиона гривен.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, депутат якобы обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.
Для этого он, как сообщается, заручился поддержкой городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются «влиятельными в криминальном мире лицами».
Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за взятку в $100 тысяч.
— Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме $20 тысяч. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется по части 3 статье 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Виновным грозит заключение от 5 до 10 лет.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на растрате государственных средств на сумму почти в 2 миллиона гривен.