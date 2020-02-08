Организация по техническому обслуживанию в международных аэропортах «Киев» и «Одесса» фальсифицировала данные по ремонту пассажирских самолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов, - говорится в сообщении.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами, отмечают в ведомстве.

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

Напомним, американская компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX.