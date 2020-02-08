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Организация по техническому обслуживанию в международных аэропортах «Киев» и «Одесса» фальсифицировала данные по ремонту пассажирских самолетов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов, - говорится в сообщении.
Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами, отмечают в ведомстве.
Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Компании-эксплуатанту отменено разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.
Напомним, американская компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX.
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Организация по техническому обслуживанию в международных аэропортах «Киев» и «Одесса» фальсифицировала данные по ремонту пассажирских самолетов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов, - говорится в сообщении.
Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами, отмечают в ведомстве.
Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Компании-эксплуатанту отменено разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.
Напомним, американская компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX.