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В Японии сообщили о новых 6 случаях заражения коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, среди зараженных есть украинец.
Заразившийся коронавирусом украинец является членом экипажа, никаких серьезных симптомов заболевания е него на данный момент нет, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, и чувствует он себя нормально.
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В Японии сообщили о новых 6 случаях заражения коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, среди зараженных есть украинец.
Заразившийся коронавирусом украинец является членом экипажа, никаких серьезных симптомов заболевания е него на данный момент нет, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, и чувствует он себя нормально.