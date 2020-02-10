Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет заявил, что постановления Синода ПЦУ и призывы ее Предстоятеля митрополита Епифания его не касаются.

Об этом он сказал в интервью Hromadske.

— Дело в том, что 20 июня 2019 года я и Украинская православная церковь Киевского патриархата вышли из состава ПЦУ. То есть мы остались Киевским патриархатом, которым были до Объединительного собора 15 декабря 2018 года. И поэтому все постановления Синода, все призывы митрополита Епифания нас не касаются. Так же, как их постановления не могут влиять ни на Польскую церковь, ни на РПЦ, ни на Московский патриархат в Украине, ни на другие церкви. Я на поместном соборе 1995 года был избран патриархом пожизненно, — отметил Филарет.

Также он прокомментировал присвоение ему звания Почетного Патриарха, отметив, что в ПЦУ его «могут называть, как хотят».

— Нет в истории православия почетных патриархов. И поэтому пусть я буду почетным патриархом для них, пусть они как хотят меня называют. Но я патриарх действительный, избранный пожизненно, имею свою церковь, независимую от ПЦУ, — заявил он.

Ранее сообщалось, что 4 февраля, на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, из состава Синода исключили Патриарха Филарета.