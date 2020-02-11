|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.65 грн
|EUR
|26.4 грн
|26.9 грн
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.
В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.
— Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно, - добавил Бородянский.
Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.
Кроме того, в августе нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что не рекомендовал бы снимать блокаду социальных сетей. По его мнению, там "довольно много контента, который негативно влияет на украинцев".
— Я бы рекомендовал. К сожалению, ВКонтакте стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно, - отметил он.
Ранее, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что следует различать поездки спортсменов в РФ и гастроли артистов в государство-агрессор. Спортсмены должны эффективно бороться за медали в любом государстве мира.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.
В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.
— Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно, - добавил Бородянский.
Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.
Кроме того, в августе нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что не рекомендовал бы снимать блокаду социальных сетей. По его мнению, там "довольно много контента, который негативно влияет на украинцев".
— Я бы рекомендовал. К сожалению, ВКонтакте стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно, - отметил он.
Ранее, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что следует различать поездки спортсменов в РФ и гастроли артистов в государство-агрессор. Спортсмены должны эффективно бороться за медали в любом государстве мира.