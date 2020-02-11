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Сегодня, в Николаеве, 11 февраля, из-за порыва теплосети на улице Колодезной, 15, в 14 домах отключат отопление.
Об этом сообщают на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Ремонтные работы планируют закончить до 18:00.
— «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводит аварийно-восстановительные работы, в результате обнаружения порыва тепловой сети в камере возле жилого дома по адресу улица Колодезная, 15. От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома: улица Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 35, 35а, 37; улица 6-я Слободская, 9,11; проспект Центральный, 166, 186,184, - сообщили на предприятии.
Напомним, из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.
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Сегодня, в Николаеве, 11 февраля, из-за порыва теплосети на улице Колодезной, 15, в 14 домах отключат отопление.
Об этом сообщают на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Ремонтные работы планируют закончить до 18:00.
— «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводит аварийно-восстановительные работы, в результате обнаружения порыва тепловой сети в камере возле жилого дома по адресу улица Колодезная, 15. От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома: улица Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 35, 35а, 37; улица 6-я Слободская, 9,11; проспект Центральный, 166, 186,184, - сообщили на предприятии.
Напомним, из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.