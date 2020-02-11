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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
Об этом свидетельствует указы №46/2020 и №48/2020 от 11 февраля 2020 года, опубликованные на сайте главы государства.
— Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины, - сказано в сообщении.
Также Владимир Зеленский указом №47/2020 уволил Андрея Ермака с должности советника президента иназначил его на должность главы Офиса президента.
— Назначить Ермака Андрея Борисовича Руководителем Офиса Президента Украины, - сказано в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 10 февраля Богдан собирал своих заместителей и дал понять, что идет в отставку. В частности, он сказал: «Теперь каждый сам за себя». Помимо этого сообщалось, что в тот же день у Богдана состоялся неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление об отставке.
Напомним, что Андрей Ермак не получает зарплату за выполнение поручений президента на должности советника Владимира Зеленского.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
Об этом свидетельствует указы №46/2020 и №48/2020 от 11 февраля 2020 года, опубликованные на сайте главы государства.
— Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины, - сказано в сообщении.
Также Владимир Зеленский указом №47/2020 уволил Андрея Ермака с должности советника президента иназначил его на должность главы Офиса президента.
— Назначить Ермака Андрея Борисовича Руководителем Офиса Президента Украины, - сказано в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 10 февраля Богдан собирал своих заместителей и дал понять, что идет в отставку. В частности, он сказал: «Теперь каждый сам за себя». Помимо этого сообщалось, что в тот же день у Богдана состоялся неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление об отставке.
Напомним, что Андрей Ермак не получает зарплату за выполнение поручений президента на должности советника Владимира Зеленского.