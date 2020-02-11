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Исполнительный комитет Николаевского городского совета повторно рассмотрит повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
Соответствующий проект решения включен в повестку дня исполкома, заседание которого запланировано на среду, 12 февраля, пишут НикВести.
Стоит отметить, что данный вопрос уже рассматривался исполкомом в среду, 22 января 2020 года, однако тогда он не набрал необходимого для принятия решения количества голосов.
В частности, для абонентов коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» предлагается установить тариф в размере 123 гривны 40 копеек за кубометр; для абонентов ТОВ «ВалАн» в размере 123 гривны 71 копейка за кубометр и для коммунального предприятия «Обрій-ДКП» - 129 гривен за кубометр.
При этом ранее тариф на вывоз ТБО для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» составлял 82 гривны 47 копеек, для абонентов ООО «ВалАн» - 80 гривен 25 копеек и для абонентов КП «Обрій-ДКП» - 86 гривен 39 копеек.
Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета повторно рассмотрит повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
Соответствующий проект решения включен в повестку дня исполкома, заседание которого запланировано на среду, 12 февраля, пишут НикВести.
Стоит отметить, что данный вопрос уже рассматривался исполкомом в среду, 22 января 2020 года, однако тогда он не набрал необходимого для принятия решения количества голосов.
В частности, для абонентов коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» предлагается установить тариф в размере 123 гривны 40 копеек за кубометр; для абонентов ТОВ «ВалАн» в размере 123 гривны 71 копейка за кубометр и для коммунального предприятия «Обрій-ДКП» - 129 гривен за кубометр.
При этом ранее тариф на вывоз ТБО для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» составлял 82 гривны 47 копеек, для абонентов ООО «ВалАн» - 80 гривен 25 копеек и для абонентов КП «Обрій-ДКП» - 86 гривен 39 копеек.
Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.