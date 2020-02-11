В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

— С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью, - сказано в сообщении.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.