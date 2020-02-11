|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
— С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью, - сказано в сообщении.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
— С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью, - сказано в сообщении.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.