Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко и глава ОГА Александр Стадник

Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Николаевского окружного административного суда от 4 февраля об открытии производства в административном деле, сообщают НикВести.

Николаевская ОГА обратилась в суд с требованием признать незаконными и недействующими отдельные пункты решения Николаевского облсовета №15 от 26 декабря 2019 года «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год».

В иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.

Подготовительное судебное заседание назначено на 4 марта, дело будет рассматривать судья Наталья Лисовская.

Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник на протяжении нескольких недель предпринял несколько неудачных попыток собрать голоса депутатов за отставку главы облсовета Виктории Москаленко.