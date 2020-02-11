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Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.
Об этом свидетельствует соответствующее решение Николаевского окружного административного суда от 4 февраля об открытии производства в административном деле, сообщают НикВести.
Николаевская ОГА обратилась в суд с требованием признать незаконными и недействующими отдельные пункты решения Николаевского облсовета №15 от 26 декабря 2019 года «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год».
В иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.
Подготовительное судебное заседание назначено на 4 марта, дело будет рассматривать судья Наталья Лисовская.
Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник на протяжении нескольких недель предпринял несколько неудачных попыток собрать голоса депутатов за отставку главы облсовета Виктории Москаленко.
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Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.
Об этом свидетельствует соответствующее решение Николаевского окружного административного суда от 4 февраля об открытии производства в административном деле, сообщают НикВести.
Николаевская ОГА обратилась в суд с требованием признать незаконными и недействующими отдельные пункты решения Николаевского облсовета №15 от 26 декабря 2019 года «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год».
В иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.
Подготовительное судебное заседание назначено на 4 марта, дело будет рассматривать судья Наталья Лисовская.
Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник на протяжении нескольких недель предпринял несколько неудачных попыток собрать голоса депутатов за отставку главы облсовета Виктории Москаленко.