Депутат Николаевского областного совета с третьей попытки утвердили бюджет области на 2020 год.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Перед рассмотрением вопроса бюджета на 2020 год глава фракции «Наш край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин озвучил предложенную им правку в порядок распределения бюджетных денег. Депутат предложил, чтобы проект областного бюджета утверждался и рассматривался на всех постоянных депутатских комиссиях с четким утверждением каждого объекта и проекта, который в последующем будет финансироваться. В свою очередь депутат облсовета Федор Барна заявил, что не будет голосовать за эту правку, потому что она не соответствует Бюджетному кодексу. Однако, после непродолжительного обсуждения депутаты все же поддержали озвученную правку. В частности депутат Татьяна Демченко заявила, что это позволит областному совету согласовывать все расходы и контролировать бюджет. В итоге депутаты перешли голосованию за проект бюджета области на 2020 год. После непродолжительного обсуждения 47 депутатов проголосовали «За».

Как известно, депутаты Николаевского областного совета должны были принять бюджет области на 2020 год 24 декабря 2019 года, однако за 11 часов пленарного заседания депутаты так и не смогли договориться и принять бюджет. Глава облсовета Виктория Москаленко объявила о переносе сессии на 26 декабря и покинула зал заседаний.

Напомним, что ранее, комментируя события сессии, Александр Стадник заявил, что облсовет не может набрать необходимые для принятия позитивного решения голоса из-за главы фракции «Наш край» Юрия Кормышкина, который хочет «управлять областью».

Также напомним, что утром 4 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник опубликовал у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о том, что он всю ночь изучал проект бюджета Николаевской области. При этом, он поблагодарил «всех, кто принимал в этом участие» и отметил, что с задачей по бюджету Николаевщины на 2020 год он справился «на отлично», заявил, что «бюджет-2020 гораздо лучше, чем бюджет-2019» и теперь дело за областным советом, который должен, по его словам, принять бюджет до 25 декабря.