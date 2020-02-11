Фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде не поддержит законопроект о рынке земли, без учета предложенных правок.

Об этом в блоге на «Украинской правде» написал народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

— «Европейская солидарность» подала системные поправки, принятие которых мы считаем критически необходимыми. Их несколько десятков, это лишь процент из более четырех тысяч. Ни одну из них не поддержал комитет, и, похоже, так же «прокатить» их намерены в зале. Для нас они принципиально важны… Ни я, ни мои коллеги просто не имеем права голосовать за закон в таком виде, в какие бы лозунги его не заворачивали, - написал Владимир Вятрович.

В частности, фракция «ЕС» предложила, чтобы условием приобретения сельскохозяйственной земли было сохранение его целевого назначения, а также реальная обработка и уход.

— Мы категорически настаиваем на поправках, ограничивающих доступ иностранцев к украинской земле, и прежде всего - на бессрочный запрет на покупку сельскохозяйственной земли гражданами России, юридическими лицами с участием россиян, субъектами, в которых невозможно установить конечного владельца и лицами, которые когда-либо принадлежали к террористическим организациям, - написал Владимир Вятрович.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрениевято во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.