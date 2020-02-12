Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись Пески, Орехово и Крымское.

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские власти ведут переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.