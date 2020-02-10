Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские власти ведут переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.

Об этом министр рассказал в интервью Радио Свобода.

— Готовится только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти, - сказал Андрей Загороднюк.

Когда точно состоится новое разведения войск - пока не известно, потому что это зависит от Минских договоренностей.

— Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры, - отметил министр.

Он подтвердил, что речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ «Гнутово».

— Но не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем, - заявил Андрей Загороднюк.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с марта 2014-му до 31 октября 2019 вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 - 13200 человек.

Напомним, на Донбассе в течение суток 8 февраля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.