Исполнительный комитет Николаевского городского совета сегодня, 12 февраля, снова не принял положительного решения по вопросу поднятия тарифа на вывоз твердых бытовых отходов в городе.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Увеличение стоимости услуг связано с изменением стоимости на захоронение на городском полигоне, которое было принято в декабре прошлого года, а также из-за изменения порядка формирования тарифов на законодательном уровне.

В связи с изменением законодательства, предлагается ввести единый тариф для всех типов потребителей. В среднем по населению, стоимость вывоза мусора предлагается увеличить на 6 гривен в месяц на человека.

Для абонентов коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» предлагается установить тариф в размере 123 гривны 40 копеек за кубометр; для абонентов ТОВ «ВалАн» в размере 123 гривны 71 копейка за кубометр и для коммунального предприятия «Обрій-ДКП» - 129 гривен за кубометр. Ранее тариф на вывоз ТБО для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» составлял 82 гривны 47 копеек, для абонентов ООО «ВалАн» - 80 гривен 25 копеек и для абонентов КП «Обрій-ДКП» - 86 гривен 39 копеек.

Для принятия решения не хватило голосов: за проголосовали только 10 членов исполкома.

В ходе обсуждения этого вопроса, обращаясь к присутствовавшим на заседании представителям возчиков мусора член исполкома Сергей Диндаренко спросил, улучшится ли их услуга с увеличением тарифа. На этот вопрос ему ответил диреткор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало. По его словам, это обеспечит дополнительные поступления на счета предприятия, которые позволят обновить технику. Андрей Вецало отметил, что в случае оплаты за услуги не менее 90%,предприятие получит дополнительно 20 миллионов гривен в год.

— Даже если начать с автотранспорта, который есть на предприятии, последние покупки были в 2015- 2016 году. Мусоровозы работают в режиме нон-стоп. Ежемесячно те материальные затраты, которые тратятся на транспорт, на запчасти, который обслуживает население, они увеличиваются из месяца в месяц. Я считаю, что при увеличении тарифа появится возможность закладывать деньги, накапливать деньги на покупку автотранспорта, - сказал директор «Николаевкоммунтранса» Андрей Вецало.

Также выступил член исполнительного комитета, депутат Николаевского облсовета Андрей Кротов. По его мнению, поднятие тарифа на вывоз мусора не улучшит качество работы возчиков ТБО.

— Наш город, все мы прекрасно видим, он просто умирает от мусора. Частный сектор - это вообще невозможно. Центральный район, кучи мусора.Я просто не понимаю, вы просто улучшите качество своей работы по вывозу мусора. Я готов проголосовать, обратиться к коллегам - депутатам городского совета, чтобы выделить деньги на улучшение, чтобы было чище. Но то, что мы сейчас поднимем тариф на 6 гривен, это никак не скажется на качестве вывоза мусора. Давайте смотреть правде в глаза,- сказал Андрей Кротов.

Сергей Диндаренко в свою очередь предложил, чтобы на следующем заседании исполкома при рассмотрении этого вопроса представители возчиков мусора рассказали, что они получат от повышения тарифа на вывоз мусора и каким образом улучшится качество предоставляемых ими услуг.

Было решено перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание исполнительного комитета. Отметим, этот вопрос находится на рассмотрении исполкома с декабря 2019 года.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.