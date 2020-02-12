Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в среду, 12 февраля.

— Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске, - сказал он.

По его словам, «ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны».

В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком «после его назначения, моего назначения».

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.