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Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в среду, 12 февраля.
— Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске, - сказал он.
По его словам, «ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны».
В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком «после его назначения, моего назначения».
Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в среду, 12 февраля.
— Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске, - сказал он.
По его словам, «ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны».
В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком «после его назначения, моего назначения».
Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.