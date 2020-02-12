Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что считает пранкера Джокера хорошим парнем и припрятал для него бутылку виски в Верховной Раде.

Об этом николаевский политик рассказал в интервью изданию «Страна.ua».

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает пранкера, Давид Арахамия сказал, что и сам бы хотел заниматься чем-нибудь похожим.

— Позитивно. Я бы и сам хотел делать что-то подобное. Я занимался социальной инженерией, а это и есть пранк в чистом виде. У меня бы хорошо получилось. В этом государстве все – Джокеры. Это (Джокер, - прим) хороший парень, - сказал Давид Арахамия.

Народный депутат рассказал, что никогда с ним не общался вживую и только предполагает, кем является этот человек. Давид Арахамия признался, что приготовил бутылку виски для Джокера на случай встречи с ним.

— Вживую нет (не общался, - прим.). Я его лично не знаю. Но у меня есть гипотеза, кто это. Это один человек, не скажу, кто. Но он имеет отношение к «Слуге народа». У меня под сидением в Раде лежит бутылка виски – это для него. Мы с ним договорились, что когда встретимся, я ему ее передам. Я его уважаю. Как только эта бутылка виски пропадет, для вас это будет сигнал, что я наконец увиделся с Джокером, - сказал Давид Арахамия.

Пранкер, известный под псевдонимом «Джокер» известен тем, что в одноименном Телеграм-канале публикует переписки с политиками и высокопоставленными чиновниками. В частности, Джокер опубликовал переписку с народным депутатом Михаилом Радуцким, с которым обсуждал зарплаты парламентариев «в конвертах», а также с попавшим в секс-скандал Богданом Яременко, скандальным Николаем Тищенко и другими политиками.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал ситуацию с арестом имущества Николаевского судостроительного завода «Океан» и роли в нем народного депутата Вячеслава Медяника.