Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал ситуацию с арестом имущества Николаевского судостроительного завода «Океан» и роли в нем народного депутата Вячеслава Медяника.

Об этом политик рассказал в интервью изданию Hubs.

Отвечая на вопросы издания, Давид Арахамия рассказал, что Офис генерального прокурора инициировал арест завода на основании документов, предоставленных нардепом Вячеславом Медяником. Как известно, в октябре 2019 года журналисты опубликовали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры. Решение об аресте имущества завода было принято в январе 2020 года на основании показаний Игоря Игнатова.

— ОГП арестовал завод «Океан» на основании одного из документов, который Медяник отдал. Там, насколько мы разобрались (я не будут утверждать, что это 100%-ное объективное расследование) ,но из того, что мы увидели, в переписке, то совпали интересы юридической компании, которая, очевидно, хотела там что-то заработать для своих клиентов, и государства. Потому что юридическая компания преследовала интересы по защите интересов государства. Параллельно бенефициарами могли выступать другие лица. Учитывая, что во главе этой истории были интересы государства, то какие еще параллельные действия, которые в переписке были затронуты, мы даже уже не разбирались. Мы понимали, что поведение государства правильное и условно отодвинули в сторону все остальные вопросы,- сказал Давид Арахамия.

Давид Арахамия рассказал, что ситуация с перепиской Вячеслава Медяника рассматривалась на заседании фракции «Слуга народа». Как известно, Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту переписки нардепа от «Слуги народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы с заводом «Океан».

— Зрады как таковой сильной нет никакой, но на будущее все равно осадочек остался. Поэтому условно мы сделали Медянику предупреждение и сказали, если такое будет повторяться, то будем предпринимать какие-то более радикальные меры, - сказал Давид Арахамия.

Говоря о юридической компании, фигурировавшей в переписке Вячеслава Медяника, Давид Арахамия подразумевал юридическую фирму, фигурировавшую в переписке Вячеслава Медяника с Александром Яровым, который, как выяснилось был помощником Медяника на выборах.

В ходе интервью Давид Арахамия заявил, что интересы государства в вопросе с заводом «Океан» совпадают с интересами клиента этой юридической фирмы, которым, по его же словам, является фигурант ряда уголовных дел Игорь Игнатов.

— Это (Александр Яровой,- прим.) знакомый Медяника, который помогал ему на выборах в качестве помощника. И поэтому обращался с этим с каким-то личным интересом, учитывая также, что там есть и интересы государства. О каком «клиенте» идете речь, я не знаю. На чьей стороне выступали эти юристы? Насколько я понимаю, на второй стороне, но утверждать это я не берусь. Ну, вот этот же Игнатов и представляет вторую сторону,- сказал Давид Арахамия.

Он рассказал, что встречался с Игорем Игнатовым, а также общался с владельцем завода Василием Капацыной по вопросу ареста «Океана» и пришел к выводу, что это «чисто хозяйственный спор», в котором есть интересы государства.

— Я с ним (Игнатовым,-прим.) встречался (не от Медяника). А когда меня попросил Капацына, как николаевца, я послушал Капацыну, понял, что не все там так гладко, как он (Медяник – прим.) объяснял. Я попробовал найти представителей второй стороны конфликта. Я их послушал, и из того, что услышал, у нас тут чисто хозяйственный спор с элементами уголовного, поскольку интересы государства не учтены там в том числе. Поскольку я сам из Николаева, и я прекрасно понимаю, какая огромная территория (завода – Ред.) со своим собственным портом от «Океана». И купить его условно за 7 млн долларов? Так там только земля стоит в десять раз больше. Там налицо невооруженным взглядом – занижение стоимости при так называемой приватизации, - считает Давид Арахамия.

Кроме стоимости покупки имущества завода Давид Арахамия также высказался о кредитных обязательствах «Океана».

— Здесь чисто хозяйственная история. В ней есть интересы государства. И надо чтобы правоохранительные органы посмотрели, как происходила покупка, кто именно, какие юридические претензии, каким образом потом они эти претензии рассосались. Например, вторая сторона (Игорь Игнатов,- прим.) говорила о том, что якобы у них был (это не проверенная информация, а со слов) свыше 60 млн евро обязательств перед заводом, которые потом просто одним решением суда как-то «по….сь», и никто потом дальше их никто не брал в расчет. Ну, это странная история,- сказал Давид Арахамия.

Вероятно, политик имел ввиду кредитные обязательства ПАО НСЗ «Океан» в размере 65 миллионов евро перед белизской компанией «Бельмонт», контролируемой российским олигархом Игорем Юсуфовым. Предприятие исключили из реестра кредиторов завода на основании того, что фирма была ликвидирована.

— Там все странно. В этой истории точно нет одного правого и одного виноватого. Они все там друг друга стоят. Единственное, на что я попросил обратить внимание лично генпрокурора, чтобы он отреагировал, это самое важное – чтобы николаевская община никоим образом не пострадала. Сказал генпрокурору: постарайтесь, пока идет разбирательство, чтобы не останавливались международные контракты, чтобы люди не теряли работу и так далее. Для меня важен вот этот аспект. А кто там будет прав в конце, честно, главное, чтобы это был тот, кто будет заниматься заводом. Но то, что они оба выглядят странно, это действительно так, - сказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует дело о даче ложных показаний, на основании которых арестовали завод «Океан» в Николаеве.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.