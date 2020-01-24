Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Об этом Василий Капацына рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Василий Капацына рассказал об истории завода, который был приватизирован голландской компанией «Damen Shipyards Group» еще в 2000 году, 20 лет назад.

— Советский период, 90-е годы независимой Украины - это период достаточно успешной работы завода. В 2000 году, 20 лет назад, судостроительный завод «Океан», государственный завод, был выставлен на открытую приватизацию. Тогдашний президент Украины неоднократно заявлял, что гордится этой приватизаций, поскольку она была одной из образцовых. На открытом приватизационном конкурсе завод приобрела голландская компания «Дамен». Это 20 лет назад. 20 лет этот завод является частным активом. Я поражаюсь иллюзорным вещам, которые заявляют высокопоставленные правоохранители о попытках возврата частного актива в государственную собственность. Подобных прецедентов в Украине нет, и я думаю, что никогда не будет. Наше законодательство этого не позволяет, - рассказал Василий Капацына.

Он рассказал, что за время пребывания завода в собственности голландской компании, на «Океане» были построены десятки полнокомплектных судов, на заводе работало около 10 тысяч человек.

Василий Капацына, владелец Николаевского судостроительного завода "Океан"

С августа 2006 года по июль 2008 года контрольный пакет акций принадлежал норвежской судостроительной группе «Акер Ярдс АСА». За этот период завод выполнил 13 судостроительных заказов.

— Я знаю, почему голландцы ушли из Украины, продав завод норвежской компании «Акер». Норвежцы тоже неплохо работали на заводе, была неплохая загрузка, полнокомплектных судов они практически не строили, они сосредоточились на корпусном судостроении, - отметил Василий Капацына.

По его словам, в 2008 году на завод в качестве собственника, приобретя практически 98% акций завода, пришел российский олигарх Игорь Юсуфов. известно, что он был министром энергетики Российской Федерации, специальным представителем президента России по энергетическому сотрудничеству, член наблюдательного совета «Газпрома», влиятельная фигура олигархического уровня.

Василий Капацына рассказал, что 2009 - 2011 годы для «Океана» - это время, когда завод довели до банкротства.

— И вот 2009 - 2011 года - это печальная история завода «Океан». За 2 - 3 года этот завод превратился в глубочайшего банкрота. Схема простая. По этой схеме украли всю богатую Россию и часть богатой Украины. Что делала команда Юсуфова? Получая заказы от «Газпрома» на строительство судов, строительство финансировалось с офшорных компаний Юсуфова, деньги по кредитным договорам регистрировались как инвестиции. Но образованному человеку понятно: инвестиция это то, что тратится на покупку современного оборудования, строительство новых цехов, модернизацию. Ничего подобного. Деньги регистрировались как инвестиция, но все до последнего цента тратились на строительство судов. Затем суда по готовности передавались заказчику - «Газпрому». Но деньги на завод «Океан» не поступали. Деньги поступали на специально созданную компанию «Океан Финанс», зарегистрированную в Москве, - рассказал Василий Капацына.

Он отметил, что в середине 2011 года сложилась ситуация, когда 7 - 8 тысяч работником полгода не получали заработную плату.

— А обязательства перед офшорными компаниями, которые кредитовали, все время нарастали. Ну и соответственно, нарастали проблемы внутри завода: не рассчитывались с подрядчиками, электроэнергия, и самое главное - в середине 2011 года задолженность по зарплате многотысячного коллектива завода «Океан» достигла более 6 месяцев. Полгода 7 - 8 тысяч человек не получали зарплату, - рассказал Василий Капацына.

По его словам, внимание на ситуацию с заводом тогда обратил глава Николаевской ОГА Николай Круглов, который понимал, что предприятие уничтожают.

— Надо отдать должное, что местный губернатор открыто начал заявлять об угрозе банкротства завода. Николай Круглов, достаточно подготовленный человек в области судостроения. И он понимал в тот период свою ответственность перед городом, перед Украиной, что этот завод просто доводят до ручки, это происходило на его глазах. У меня есть все стенограммы его совещаний. Скажу больше, люди Юсуфова начали жаловаться первому вице-премьеру о том, что губернатор там, видите ли, путается под ногами и мешает им работать. Угрожает каким-то банкротством, - рассказал Василий Капацына.

Он рассказал, что у него есть документальное подтверждение, что все эти действия осуществлялись командой Игоря Юсуфова намеренно, с целью банкротства завода.

— Но самое интересное то, что у меня есть документальное подтверждение, когда один из вице-президентов завода докладывает «уважаемому» Игорю Хануковичу, господину Юсуфову, о том, что все, что связанно с вопросами организации банкротства завода, и перечисляются все пункты, выполнено. Через несколько месяцев он говорит, что нужно немедленно начинать «управляемое банкротство», - рассказал Василий Капацына.

По его словам, на стыке 2011 - 2012 годов кредиторская задолженность завода «Океан» перед офшорными компаниями российского олигарха Игоря Юсуфова составляла 65 миллионов евро.

— Все эти деньги вывели в сторону, а завод положили. Тот, кто занимается серьезным бизнесом, просто понимает, что это глубочайшее банкротство. Я до сих пор не могу понять: ищут, кто довел до банкротства. Да пригласите меня, я показывал эти документы в Генеральной прокуратуре. Вот, что довел до банкротства. Я буду счастлив, если Генпрокуратура посадит Юсуфова в украинскую тюрьму, - сказал Василий Капацына.

Напомним, Василий Капацына возмутился, что прокуроры Офиса Генерального прокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генпрокуратуры имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников. Об этом он сказал во время визита в Николаев.

В Офисе Президента Украины 21 января прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.