Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Об этом Василий Капацына рассказал вчера, 15 января, во время своей пресс-конференции, сообщают НикВести.

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

— У меня великолепная патриотическая молодая профессиональная команда. Я мечтаю вернуть тысячи украинцев, николаевцев, настоящих корабелов домой. Это тяжелейший бизнес. Мало кто знает, что рентабельность судостроительного бизнеса - 5 процентов. Это «длинные» деньги. Но нам за этот год удалось очень многие. На сегодняшний день на заводе 6 иностранных контрактов. Сегодня на заводе есть судно, которое разрезано пополам и готовится вставка более 20 метров. Это «по живому» разрезали громадный пароход, он находится на стапеле. Его владелец - иностранец, он в легком шоке: завод арестован, что будет дальше с его пароходом. А у меня вопрос: кто будет компенсировать судовладельцу, заказчику потери?, - сказал Василий Капацына.

При этом, он отметил, что из-за ареста предприятия с него могут уйти сотрудники завода, для которых есть работы в России, Китае и странах Европы.

Василий Капацына, владелец Николаевского судостроительного завода "Океан"

— Проблема заключается в том, что сделав опрометчивый, антигосударственный шаг, не разобравшись, Офис генеральной прокуратуры через Печерский суд накладывает арест. Простой вопрос: Какой заказчик прийдет на завод, имущество которого арестовано? И люди, самая главная ценность, завтра просто разъедутся по европейским верфям. Кто об этом подумал?, - сказал Василий Капацына.

Также бизнесмен рассказал о том, что завод «Океан» в 2019 году заплатил налогов на общую сумму около 45 миллионов гривен при том, что предприятие только начало восстанавливать свою деятельность и там работает около 700 человек.

— Только на этапе становления завод за год заплатил 44 миллиона 924 тысячи гривен консолидированного налога. А когда на заводе будет работать 3 тысячи человек, и мы будем строить полнокомплектные суда, эта цифра будет в десятки раз больше. Кстати, у нас в планах, и я об этом говорил, в 2020 году построить полнокомплектное судно. Вы знаете, может кто-то следил, где-то полгода назад господин Путин сказал: «Ну вот, Украина, нет у них судостроения». А я хочу доказать господину Путину, что судостроение в Украине есть, - сказал Василий Капацына.

Как известно, владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.