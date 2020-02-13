Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о подрядной фирме, работники которой утрамбовывали асфальт ногами, вместо того, чтобы использовать специально предназначенную для этого технику - виброплиту.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Был экстренно проведен временный ямочный ремонт некоторых участков дороги в области. Я благодарен подрядчику, что он, в принципе, быстро отреагировал. Буквально через два часа после моего звонка стояла машина и латала жизненно небезопасную яму. Они сделали подсыпку. У работников была горелка, они разогрели асфальт, после чего все разложили. Но самое интересное было потом. Они взяли и по привычке, как понимаю так всегда было ранее, ногами начали утрамбовывать этот асфальт. Мы потом нашли виброплиту и работники сделали все как должно быть, - сказал Владислав Невеселый.

Помимо этого он добавил, что работники все же выполнили ненадлежащий ямочный ремонт дороги, в частности, не придали ямам нужную форму, из-за чего подрядчику не выплатят деньги за выполнение данных работ.

— Но они не придали яме формы, чего я от них требую. Каждая яма должна придаваться определенной форме. Не должно быть, как в народе называют, «лепухи», которые сверху просто кинули и все. Данную технологию они не выдержали. Соответственно, такие работы оплачиваться не будут мной, - добавил Владислав Невеселый.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о подрядной фирме, работники которой вместо того, чтобы посыпать дороги солью, катались на машине.