В Николаевской области к заключению контрактов с Национальной службой здоровья Украины в рамках старта второго этапа медицинской реформы готовы 87% специализированных медучреждений.

Об этом шла речь сегодня, 13 февраля, во время брифинга, который прошел с участием представителей Национальной службы здоровья Украины, начальника областного управления здравоохранения Павла Геогриева и вице-губернатора Николаевщины Александра Трайтли, - передает корреспондент НикВести.

Директор Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Елена Теряева рассказала, что с 1 апреля в Украине стартует программа медицинских гарантий. Программа определяет объем и виды медицинской помощи, которую государство гарантирует пациентам как бесплатную.

— Деньги пойдут за пациентом не только в первичное звено здравоохранения, но и в поликлиники, стационары. НСЗУ будет платить деньги за медицинскую помощь конкретному пациенту. Прием узкого специалиста, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, лекарства, изделия медицинского назначения в рамках лечения в стационарных условиях согласно с перечнем основных лечебных средств будет предоставляться пациенту бесплатно, - рассказала Елена Теряева.

Елена Теряева рассказала, что состоянием на 10 февраля 15 специализированных медицинских учреждений Николаевской области уже подали свои предложения по различным пакетам медуслуг для заключения контрактов с НСЗУ. Всего в Нацслужбе здоровья ожидают предложения от 41 такого учреждения в Николаевской области.

По ее словам, есть 26 специализированных пакетов медицинских услуг, на которые могут претендорвать медицинские учреждения, в завивисимости от своих мощностей, наличия оборудования, квалифицированных специалистов соответствующей специализации, объема медицинской помощи, которая предоставляется медучреждением.

Елена Теряева рассказала о 5 приоритетных направлениях, оказание медицинских услуг по которым будет оплачиваться по повышенному тарифу: роды, лечение новорожденных с неонатальной патологией, лечение острого инсульта, лечение инфаркта миокарда и определение онкологической патологии с помощью инструментальных методов диагностики в поликлинических условиях.

— Эти услуги для нас приоритетные. Но кроме этих услуг есть услуги, которые предоставляются по обычному тарифу. Это терапевтические госпитализации, хирургические госпитализации и операции, гемодиализ, поликлиническая медпомощь, паллиативная помощь стационарная и мобильная, медицинская реабилитация и другие услуги, - подытожила Елена Теряева.

Как стало известно, общая готовность специализирванных медучреждений Николаевской области к заключению контрактов с НСЗУ по всем показателям составляет 87,53%. В регионе автономизованы почти 99% медучреждений. Компьютеризировано – больше 72%, зарегистрированы в электронной системе здравоохранения – больше 91%, подключены к медицинским информационным системам – около 95% больниц. Квалифицированную цифровую подпись получили около 90% медработников, которые будут привлекаться к выполнению договора с НСЗУ.

— В Николаевской области очень неплохое состояние готовности к старту реформы. Нет никаких опасений, что реформа начнется неудачно или не вовремя в регионе, - отметил в ходе брифинга эксперт НСЗУ Матвей Хренов.

Во время своего выступления он рассказал, что на органах местного самоуправления, которые являются собственниками медучреждений, остается ответственность за формирование сети больниц и их материально-техническое состояние.

— Главный принцип реформы – деньги направляются на лечение пациента, а не на содержание учреждения, что по нашему мнению очень важно для пациентов, - отметил он.

Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Геогриев рассказал область планово готовится к переходу на новые формы оплаты за оказанную медицинскую помощь. В рамках имеющихся сегодня распоряжений Кабинета Министров Украины, Министерства охраны здоровья Николаевская область выполняет те требования, которые необходимы, чтобы своевременно позаключать договоры лечебным учреждениям с Национальной службой здоровья и начать оказывать качественную помощь в новых условиях.

Чиновник рассказал, что в Николаевской области определены 6 опорных больниц, три из которых находятся в Николаеве: это областная клиническая больница, БСМП в Николаеве и 3-я городская больница. В районах области опорными определены Первомайская центральная городская многопрофильная больница, Вознесенская городская больница и Баштанская центральная районная больница. В области сформирован единый госпитальный округ, есть новый госпитальный совет.

— Больницы Николаевской области начали активно заключать договоры. На госпитальном совете мы акцентировали внимание всех медучреждений, чтобы наши все лечебные учреждения активно включились в этот процесс, видим, что так все и происходит. Надеюсь, что наши лечебные учреждения все заключат максимальный пакет договоров с НСЗУ, чтобы, с одной стороны, оказывать помощь качественную и специализированную, и с другой стороны получать за это достойное вознаграждение, за те услуги, которые мы оказываем, от Национальной службы здоровья, - сказал Павел Георгиев.

Ранее сообщалось, что Управление здравоохранения Николаевского городского совета планирует приобрести аппарат для рентгеновского исследования молочной железы (маммограф) в больницу №4.