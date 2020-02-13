Центральный районный суд Николаева обязал городской совет выплатить 60 тысяч гривен морального ущерба женщине, которую укусила бездомная собака.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля в ходе судебного заседания, - сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укуса больной бешенством собаки, подала в суд на городской совет. Девушка требовала от городского совета моральный ущерб в размере 500 тысяч гривен за бездействие органов власти по предотвращению распространения бешенства среди бездомных собак.

В ходе заседания судья Центрального районного суда Ольга Гуденко приняла решение удовлетворить иск пострадавшей девушки к Николаевскому городскому совету частично, в размере 60 тысяч гривен.

— Суд принял решение удовлетворить иск Наталья Зайцева к Николаевскому городскому совету частично. Взыскать с городского совета моральный ущерб в размере 60 тысяч гривен, - сказала судья.

Также суд обязал Николаевский городской совет оплатить судовый сбор в размере 600 гривен.

— Теперь остальные, кто пострадал, пойму, что они могут пойти в суд и точно так же себя защитить. Я довольна, что приняли мою сторону и поняли, что это действительно большая проблема. Этим я довольна, - сказала пострадавшая Наталья Зайцева.

Она также добавила, что пока еще не знает, будет ли подавать апелляцию по данному решению суда и будет решать этот вопрос со своим адвокатом.

Напомним, что в мэрии Николаева считают полумиллионную сумму компенсации ущерба для женщины, которую покусала собака, завышенной.