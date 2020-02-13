Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко анонсировала проведение в марте сессии облсовета на которой должны распределить остатки медицинской и образовательной субвенции из государственного бюджета.

Об этом она заявил в четверг, 13 февраля, в ходе совещания о реализации медреформы на Николаевщине, – сообщает корреспондент НикВести.

Виктория Москаленко обратилась к чиновникам ОГА с просьбой поторопиться и подготовить предложения по использованию остатков субвенции, которые после будут рассматривать депутаты.

— Планируется проведение сессии в марте, планируется перераспределение остатков субвенции. Я хочу сказать, что уже некоторые области пошли на распределение субвенций и я хочу, пользуясь возможностью, призвать областную государственную администрацию подготовить все обращения на областной совет, чтобы мы могли вовремя распределить остатки медицинской субвенции, образования и остатки на реконструкцию дорог, – заявила Виктория Москаленко.

Помимо этого, Виктория Москаленко заявила, что по ее просьбе Департамент здравоохранения облгосадминистарции подготовит отчет о техническом состоянии медтехники в областных больницах, на улучшение которое и можно будет направить деньги.

— Я общалась с нашим Департаментом охраны здоровья. Я лично считаю, что мы должны мы должны проверить техническое состояние технических приспособлений, а именно, как у нас работают томографы, рентген аппараты, помочь нашим опорным заведениям остатками медицинской субвенции, – добавила чиновница.

Напомним, Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.